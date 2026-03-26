Hotelnacht in Amsterdam blijkt horrornacht: smerige kamers, bedwantsen en onveilige sfeer

In het beruchte budgethotel Tamara aan de Nieuwezijds Voorburgwal is opnieuw een waslijst aan misstanden vastgesteld, variërend van bedwantsen en zwaar vervuilde matrassen tot schimmel in de badkamer en een onveilige sfeer in het pand. Een verslaggever die voor 90 euro per nacht een kamer boekte, trof een onopgemaakt bed met zwarte vlekken, haren op kussens en grote bruine en vochtige plekken op het matras, waarbij ook sporen van insecten, uitwerpselen en huidresten werden gezien. In de gedeelde badkamer lagen natte handdoeken en was schimmel zichtbaar in de douche, terwijl in de kamer een doordringende muffe geur hing.​

Volgens gasten wemelt het in het hotel van de bedwantsen , is het er vies en onveilig en werden zelfs ratten langs de muren gezien in eerdere recensies. In het pand lopen veel Oost-Europese arbeidsmigranten rond die geen vaste woonplek hebben en van hostel naar hostel trekken; zij geven aan weinig keuze te hebben en accepteren de omstandigheden omdat het alternatief de straat is. De sfeer in het hotel slaat ’s avonds om: er is veel in- en uitloop, een medewerker neemt een stuk gereedschap in ontvangst waaronder ogenschijnlijk een rol geld verborgen zit, en vrouwelijke gasten krijgen ongewenste toenaderingen en worden tegengehouden als zij naar de keuken willen.​

Eigenaar: voor 90 euro mag je niet meer verwachten

De anoniem blijvende eigenaar stelt in een reactie in De Telegraaf dat het hotel past bij de prijsklasse en dat gasten voor 90 euro per nacht in Amsterdam geen luxe mogen verwachten. Hij erkent klachten over bedwantsen maar zegt dat dit een probleem is waar veel hotels mee kampen en dat er een contract is met een ongediertebestrijder die periodiek langskomt. Over de hygiëne benadrukt hij dat er wel wordt schoongemaakt en dat vlekken en haren “nooit volledig zijn uit te sluiten”, waarbij hij de aangetroffen toestand een momentopname noemt. De eigenaar belooft verbeteringen door te voeren, maar houdt vol dat het om een budgethotel gaat en wijst op hoge kosten, toeristenbelasting en commissies aan boekingsplatforms.​

Consumentenorganisatie ANWB adviseert reizigers die in een vergelijkbare situatie terechtkomen direct bij de hotelier te klagen, samen naar een oplossing te zoeken en foto’s te maken van de misstanden. Als een verblijf onveilig aanvoelt, moeten gasten dat nadrukkelijk melden bij de eigenaar en hem de mogelijkheid geven het probleem op te lossen.​