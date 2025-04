Studie: verhuurders verkochten voor miljarden aan huurwoningen

UTRECHT (ANP) - Verhuurders hebben vorig jaar voor 14,2 miljard euro aan huurhuizen verkocht. Dit meldde NVM-dochteronderneming brainbay donderdag na onderzoek over het zogenoemde uitponden. Dat houdt in dat verhuurders een woning verkopen nadat de huurders zijn vertrokken. In 2024 gebeurde dit volgens de studie bij zo'n 37.000 huizen.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte eerder op de dag bekend dat een op de vijf verkochte huizen in het vorige kwartaal een uitpondwoning was. Dit type huizen werd in 2024 steeds meer verkocht. Met name in de vier grootste steden en ook in bijvoorbeeld Maastricht, Breda, Delft en Haarlem is dit vaak gebeurd.

Onderzoeker Rogier Weck van brainbay zei dat de toename op gang kwam doordat verhuurde huizen sinds 2023 bij het vermogen in box 3 vallen en verhuurders meer belasting betalen. Ook het reguleren van de middenhuur en het verbod op tijdelijke huurcontracten sinds 1 juli 2024 maken verhuren minder aantrekkelijk.