Madrileens restaurant dicht na politie-inval: bedorven vlees, kakkerlakken en doodgeschopte straatduif op het menu

Een ongelooflijk smerig verhaal in de Madrileense wijk Usera, waar het Chinese restaurant Jin Gu per direct is gesloten na een politie-inval. En dat is maar goed ook, want de inspecteurs troffen taferelen aan in de keuken en op het bord waar geen enkele klant op zit te wachten.

De lijst met misstanden is huiveringwekkend. In de keuken lag maar liefst 300 kilo bedorven voedsel en verboden ingrediënten opgeslagen; op de grond en tussen de roestige pannen krioelden kakkerlakken. Nietsvermoedende klanten kregen heel wat anders voorgeschoteld als wat er op het menu stond. Onder andere een gerecht genaamd 'gebraden pekingeend' bleek in werkelijkheid een lokale straatduif te zijn.

Daar word je niet vrolijk van

Het vermoeden is dat de duiven letterlijk van de straat zijn geplukt. Volgens de politie werden ze doodgeschopt, geplukt en vervolgens opgediend als eendenbout. De inspectie kwam er niet zomaar. Bewoners hadden al vaker hun beklag gedaan bij de autoriteiten over de penetrante geuren en de manier waarop er voedsel ongekoeld werd aangevoerd en opgeslagen.

Ondanks de politie-inval en verplichte sluiting hangt er aan de voordeur een bordje met de tekst 'Gesloten wegens feestdag', met daarbij het woord 'vies' gekrabbeld. Er zijn talloze klachten van klanten die zich ziek voelden na hun bezoek aan het smerige etablissement.

Justitie onderzoekt momenteel of de eigenaar vervolgd kan worden voor misdrijven tegen de volksgezondheid, de natuur en consumentenrechten.

