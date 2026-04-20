Tsunami in noorden van Japan aan land gekomen na zware aardbeving

KUJI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Na een zware aardbeving met een kracht van 7.4 is in het noorden van Japan een tsunami aan land gekomen. De Japanse meteorologische dienst (JMA) waarschuwde voor golven tot drie meter hoog. Tot nu toe is er een tsunamigolf van 80 centimeter waargenomen in de regio Iwate.

De hoogste golven worden verwacht in de regio's Hokkaido, Aomori en Iwate. Inwoners zijn door de weerdienst opgeroepen te evacueren en weg te blijven van de kust.

De aardbeving werd honderden kilometers verderop in hoofdstad Tokio gevoeld. Premier Sanae Takaichi zei in een televisietoespraak dat de overheid een noodhulpcentrum aan het opzetten is. De schade na de aardbeving wordt volgens haar nog onderzocht, net als eventuele slachtoffers.

Aardbevingen komen regelmatig voor in Japan, de meeste zijn mild. Een zware aardbeving in 2011 met een kracht van 9.0 veroorzaakte een grote tsunami. Hierbij vielen meer dan 18.000 doden en raakte de kerncentrale van Fukushima beschadigd.