Tsunami in noorden van Japan aan land gekomen na zware aardbeving

door anp
maandag, 20 april 2026 om 12:17
KUJI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Na een zware aardbeving met een kracht van 7.4 is in het noorden van Japan een tsunami aan land gekomen. De Japanse meteorologische dienst (JMA) waarschuwde voor golven tot drie meter hoog. Tot nu toe is er een tsunamigolf van 80 centimeter waargenomen in de regio Iwate.
De hoogste golven worden verwacht in de regio's Hokkaido, Aomori en Iwate. Inwoners zijn door de weerdienst opgeroepen te evacueren en weg te blijven van de kust.
De aardbeving werd honderden kilometers verderop in hoofdstad Tokio gevoeld. Premier Sanae Takaichi zei in een televisietoespraak dat de overheid een noodhulpcentrum aan het opzetten is. De schade na de aardbeving wordt volgens haar nog onderzocht, net als eventuele slachtoffers.
Aardbevingen komen regelmatig voor in Japan, de meeste zijn mild. Een zware aardbeving in 2011 met een kracht van 9.0 veroorzaakte een grote tsunami. Hierbij vielen meer dan 18.000 doden en raakte de kerncentrale van Fukushima beschadigd.
POPULAIR NIEUWS

download

WSJ: Trump is bang

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

IMG_3649

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

IMG_3648

6 tips om een betere flirt te zijn

