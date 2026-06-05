Subsidie elektrische landbouwmachines en tractors ruim overtekend

NIEUWEGEIN (ANP) - Voor een subsidieregeling voor een elektrische landbouwmachine of tractor is veel interesse bij boeren, nu de energieprijzen flink zijn gestegen door de Iranoorlog. De subsidiepot ging eerder deze week open, maar er is nu al veel meer steun aangevraagd dan er aan budget is. Agrotechniekbrancheclub Fedecom roept de politiek op snel meer geld beschikbaar te stellen.

Voor de aanschaf van landbouwmachines is 2,8 miljoen euro subsidie te vergeven. Maar er is voor 24,9 miljoen euro aangevraagd. Voor elektrische tractors telt de aangevraagde steun op tot 32,6 miljoen euro, terwijl er maar 5,8 miljoen euro in de pot zit.

Volgens Fedecom, dat fabrikanten in de agrotechniek vertegenwoordigt, laten de cijfers zien dat er bij boeren bereidheid is te verduurzamen, maar dat het beschikbare subsidiebudget onvoldoende aansluit bij de vraag uit de markt. De organisatie wijst erop dat voor de regeling voor een periode van meerdere jaren wel al meer geld is gereserveerd. Dat geld zou sneller beschikbaar moeten komen, vindt Fedecom.