Subsidie laadpalen trucks weinig gebruikt door vol stroomnet

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 17:06
anp271025158 1
DEN HAAG (ANP) - Maar weinig ondernemers maken dit jaar gebruik van de subsidie voor publieke laadpalen voor vrachtwagens. Van de 15 miljoen euro was ruim twee maanden voor de deadline nog 12 miljoen euro over. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doordat ondernemers de benodigde netaansluiting niet kunnen krijgen door het overvolle stroomnet.
Om de subsidie te krijgen, moet er een netaansluiting van 600 kilovoltampère liggen. Maar de meeste ondernemers die die al hebben, vroegen vorig jaar al de ondersteuning aan. Andere bedrijven "kunnen deze niet op korte termijn krijgen vanwege netcongestie", bevestigt een woordvoerster van RVO na berichtgeving van Nieuwsblad Transport.
Voor volgend jaar wordt gekeken of deze voorwaarde opnieuw geldt of "wordt vervangen door een voorwaarde die meer ruimte biedt voor het doen van een aanvraag met een kleinere netaansluiting", aldus RVO. De subsidie kan dit jaar tot en met 19 december worden aangevraagd.
