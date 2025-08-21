ROTTERDAM (ANP) - Reisorganisatie Sunweb schrapt jongerenreismerk GOGO. "Na meer dan drie decennia vol legendarische feestvakanties, prachtige bestemmingen en onvergetelijke herinneringen, stopt GOGO na de zomer van 2025 met haar activiteiten", laat de onderneming weten in een persverklaring.

GOGO Tours werd opgezet in 1991 en speelde een belangrijke rol in de vorming van wat later uitgroeide tot Sunweb Group. De onderneming begon met het aanbieden van skivakanties. Later volgden zonvakanties, eerst alleen busreizen en later ook reizen met het vliegtuig. Zo groeide GOGO volgens Sunweb uit tot dé reisorganisatie voor feestvierende jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Maar inmiddels reizen steeds meer jongeren via Sunweb zelf. Daarom vindt de reisorganisatie het niet langer nodig GOGO als merk overeind te houden. Het merendeel van de werkzaamheden van GOGO was al geïntegreerd binnen Sunweb. Met de paar medewerkers die puur met GOGO bezig zijn, wordt gekeken naar andere functies binnen Sunweb.