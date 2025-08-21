Netanyahu keurt legerplannen voor inname Gaza-Stad goed

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de plannen van het leger voor de inname van Gaza-Stad goedgekeurd. Tegelijkertijd heeft hij opdracht gegeven om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in de Gazastrook te herstarten.

Hij benadrukte dat de aanvallen op Gaza alleen zullen stoppen onder "voorwaarden die acceptabel zijn voor Israël". Dat betekent onder meer dat alle gijzelaars vrij moeten komen.

Hamas ging eerder deze week al akkoord met een voorstel van de bemiddelaars voor een staakt-het-vuren, maar daar heeft Israël nog niet op gereageerd. Ondertussen is het Israëlische leger bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe offensief in Gaza-Stad. Woensdag begon de eerste fase daarvan en zouden Israëlische troepen al gebieden in de buitenwijken hebben ingenomen.