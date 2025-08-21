ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu keurt legerplannen voor inname Gaza-Stad goed

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 19:44
anp210825183 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de plannen van het leger voor de inname van Gaza-Stad goedgekeurd. Tegelijkertijd heeft hij opdracht gegeven om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in de Gazastrook te herstarten.
Hij benadrukte dat de aanvallen op Gaza alleen zullen stoppen onder "voorwaarden die acceptabel zijn voor Israël". Dat betekent onder meer dat alle gijzelaars vrij moeten komen.
Hamas ging eerder deze week al akkoord met een voorstel van de bemiddelaars voor een staakt-het-vuren, maar daar heeft Israël nog niet op gereageerd. Ondertussen is het Israëlische leger bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe offensief in Gaza-Stad. Woensdag begon de eerste fase daarvan en zouden Israëlische troepen al gebieden in de buitenwijken hebben ingenomen.
Vorig artikel

Aanklager New York gaat in beroep na schrappen boete Trump

POPULAIR NIEUWS

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes

ANP-531267860

Snelladers stoten hoge concentraties fijnstof uit: ’Plaats ze niet bij scholen en ziekenhuizen’