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Supermarkten Albert Heijn hebben geen last van vriezerhack

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Vriezers en koelkasten in supermarkten van Albert Heijn zijn niet gehackt, laat een woordvoerder van de supermarktketen desgevraagd weten. Delhaize, de Belgische zusterketen van Albert Heijn, heeft sinds maandag last van een "IT-incident" bij koelinstallaties en daardoor lopen de temperaturen in vriezers op. Ook andere Belgische supermarkten zijn getroffen, net als winkels in Zweden.
"We hebben dit meteen geïnventariseerd en kunnen op dit moment stellen dat hier nu geen sprake van is bij Albert Heijn", vertelt een woordvoerder.
Zeker veertig supermarkten van Delhaize zijn getroffen. Delhaize en Albert Heijn zijn beide onderdeel van Ahold Delhaize. Ahold werd vorige maand ook getroffen door een cyberaanval. Daardoor haalde de keten verschillende websites en apps uit voorzorg offline. Meerdere distributiecentra lagen stil met lege schappen als gevolg.
Ook onder meer de Spar in België meldde maandagochtend problemen met koelinstallaties. Supermarkten van Spar in Nederland hebben volgens een woordvoerster geen last van de aanval.
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