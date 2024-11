Honderden demonstranten in universiteitssteden

DEN HAAG (ANP) - Studenten en docenten hebben donderdag verspreid door het land gedemonstreerd tegen de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs. In meerdere universiteitssteden kwamen ze samen om hun ongenoegen te uiten, omdat de landelijke demonstratie in Utrecht niet doorging. Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest.

Volgens de universiteit in Tilburg hebben daar ongeveer driehonderd mensen gedemonstreerd. In Leiden waren volgens de universiteit meer dan tweehonderd mensen samengekomen op een plein in het centrum. Daarna liepen de demonstranten naar het Lipsiusgebouw.

In Enschede liepen studenten en medewerkers van de Universiteit Twente met een walk-out weg uit de gebouwen. Daarna verzamelden ze zich op een plein op de campus. In Nijmegen vormden medewerkers en studenten op het plein voor het Linnaeusgebouw een rood vierkant. Op universiteiten is dit een symbool van verzet.