Suriname gaat weer bauxiet produceren

PARAMARIBO (ANP) - Suriname gaat in het westen van het land weer bauxiet winnen, maakte de regering maandag bekend. Met de Chinese mijnbouwgigant Chinalco zijn afspraken gemaakt over de ontginning van een gebied van in totaal 22.000 hectare.

Suriname ging in november 2023 actief op zoek naar investeerders. Naast Chinalco hadden ook Boskalis en Bosai Minerals Group belangstelling. Suriname koos voor het Chinese bedrijf. Dat steekt naar schatting 426 miljoen Amerikaanse dollar in de aanleg van een mijn, en het herstel van een spoortracé en de haven van het inheemse dorp Apura in West-Suriname.

De Surinaamse regering moet de principeovereenkomst na ondertekening aanbieden aan het parlement, zei Daniel Lachman maandagavond lokale tijd, op de 49e Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Lachman is voorzitter van de werkgroep die opdracht kreeg van president Chan Santokhi om de bauxietsector nieuw leven in te blazen. Bauxiet is de grondstof voor aluminium.

De voormalige kolonie krijgt posities in de leiding van het mijnbouwbedrijf en het infrastructuurbedrijf die worden opgezet, en een belang van 13 procent in beide bedrijven. Het parlement, de Nationale Assemblee, kan nog wijzigingen aanbrengen voordat het eventueel akkoord gaat met het voorstel.

Na goedkeuring van het contract kan Chinalco aan de slag. Lachman verwacht dat de aanleg van de mijn een jaar gaat duren. Daarna begint de productie. De mijn biedt werkgelegenheid voor vijfhonderd mensen. De eerste jaren gaat het bauxiet naar Shanghai, maar Suriname hoopt op termijn bauxiet in het land zelf te verwerken, in een nieuw op te zetten raffinaderij.

In de twintigste eeuw dreef Suriname op de bauxietsector. Na het vertrek van BHP Billiton en Suralco leek het afgelopen met de sector. BHP Billiton deed eerder onderzoek naar de bauxietvoorraden in West-Suriname. De gegevens daaruit dienden als basis tijdens de zoektocht naar nieuwe investeerders.