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SVB pleit voor vereenvoudiging van het persoonsgebonden budget

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 8:20
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AMSTELVEEN (ANP) - Het stelsel rondom het persoonsgebonden budget (pgb) waar mensen zelf hun zorg mee regelen, moet eenvoudiger. Dat staat in een knelpuntenbrief die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Budgethouders komen onbedoeld in de knel door een toename van administratieve lasten, stelt de SVB.
Ongeveer 14.000 mensen met een pgb hebben een arbeidsovereenkomst met één of meerdere zorgverleners. Daardoor worden zij beschouwd als werkgever en moeten ze voldoen aan bijbehorende plichten. "Zo moeten zij een uitgebreide salarisadministratie bijhouden en zieke zorgverleners begeleiden bij re-integratie. Het gevolg is dat veel budgethouders dreigen te worden overweldigd door alle administratie, terwijl zij juist rust en zorg nodig hebben", volgens de SVB.
De SVB pleit daarom voor een wettelijke uitzondering zodat budgethouders niet meer aan werkgeversverplichtingen hoeven te voldoen.
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