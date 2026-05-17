Swatch houdt shops met nieuwe, gewilde horloges voorlopig dicht

ROTTERDAM (ANP) - De Swatch-winkels die in Nederland de nieuwe Royal Pop-horloges zouden verkopen, blijven zondag en waarschijnlijk ook maandag nog gesloten. Dat heeft een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam laten weten. Zaterdag bleven drie Swatch-winkels in Nederland noodgedwongen dicht door een overweldigende toestroom van belangstellenden voor de horloges die zijn uitgebracht met het peperdure luxemerk Audemars Piguet. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen.

Volgens de medewerker in Rotterdam is besloten dat de drie winkels waar het horloge verkocht zou gaan worden, namelijk die in Utrecht, Leidschendam en de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, voorlopig dicht blijven. Ze kunnen pas weer open als er instructies komen vanuit het hoofdkantoor in het Zwitserse Biel hoe dat veilig kan. De vestiging in Rotterdam verkoopt de betreffende horloges niet en is daarom gewoon open. "We krijgen wel veel vragen van mensen", laat de medewerker weten. Ook is het er drukker dan normaal.