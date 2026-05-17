Nieuwe slachtoffers melden zich in Frans onderzoek naar Epstein

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk heeft zich "een tiental" nieuwe vermoedelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein gemeld, zegt een officier van justitie in Parijs. Het parket opende een onderzoek naar mensenhandel naar aanleiding van de documenten die de Amerikaanse overheid vrijgaf over Epstein, die in 2019 dood werd gevonden in zijn cel.

In totaal zouden er nu rond de twintig mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Ongeveer de helft van hen was al langer in beeld als slachtoffer van een voormalige modellenscout of een directeur van een modellenbureau die in verband worden gebracht met Epstein. Sommige slachtoffers zouden in het buitenland verblijven.

Het doel van het onderzoek is vooral om mensen op het spoor te komen die slachtoffers hebben gemaakt in Frankrijk of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Het zou dan bijvoorbeeld gaan om mensen die slachtoffers voor hem hebben geronseld.