Swatch roept klanten op: kom niet massaal naar winkels

BIEL (ANP) - Het Zwitserse horlogeconcern Swatch roept klanten via sociale media op niet in grote drommen naar zijn winkels te komen om zijn nieuwe horloge, dat is uitgebracht met het peperdure luxemerk Audemars Piguet. Zaterdag moesten meerdere Swatch-winkels verspreid over de wereld noodgedwongen worden gesloten door een overweldigende toestroom van belangstellenden. Volgens het bedrijf is al die haast nergens voor nodig, want de bewuste collectie blijft nog maanden beschikbaar.

"Om de veiligheid van zowel onze klanten als ons personeel in de Swatch-winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk om niet massaal naar onze winkels te komen om dit product te bemachtigen", staat in een verklaring die het bedrijf heeft gedeeld." De Royal Pop Collection blijft nog enkele maanden beschikbaar. In sommige landen kunnen wachtrijen van meer dan vijftig personen niet worden toegestaan en kan de verkoop tijdelijk worden stopgezet."

In Nederland bleven zaterdag ook enkele Swatch-winkels dicht. Ook moest de politie ingrijpen door mensen weg te sturen.