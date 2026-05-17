Rode Kruis schaalt op in DRC en Oeganda vanwege ebola-uitbraak

GENÈVE (ANP) - Het Rode Kruis gaat de hulpverlening in de Democratische Republiek Congo en Oeganda opschalen vanwege een nieuwe uitbraak van het ebolavirus in de DRC. Het gaat vooral om preventie en voorlichting over bescherming tegen het dodelijke virus en de symptomen, meldt de organisatie. Artsen Zonder Grenzen zei eerder op te willen schalen.

"We maken ons in het bijzonder zorgen over de situatie in grensgebieden. Veel mensen steken dagelijks de grens over van Oeganda of Zuid-Soedan, omdat ze werken in mijnen in DR Congo", aldus het Rode Kruis. In de aan Oeganda grenzende provincie Ituri vielen tientallen doden en raakten enkele honderden mensen besmet. Ook aan de andere kant van de grens in Oeganda werd het virus vastgesteld.

Het Rode Kruis noemt het "een zorgwekkende en complexe situatie, omdat er voor deze variant nog geen goedgekeurd vaccin of specifieke behandeling is".

Zondag werd ook een besmetting vastgesteld in de meer zuidelijke stad Goma, die in handen is van rebellengroep M23.