China oefent in westen Stille Oceaan in reactie op Japan

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 6:17
BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft oorlogsschepen voor oefeningen naar het westen van de Stille Oceaan gestuurd als reactie op Japanse deelname aan grootschalige oefeningen van de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Frankrijk en de Filippijnen bij de Filippijnen.
De spanningen tussen China en Japan zijn opgelopen. Enkele dagen geleden verweet China Japan dat het een oorlogsschip door de Straat van Taiwan had laten varen. Beijing beschouwt dat als een provocatie.
China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland inlijven. De Japanse premier Sanae Takaichi zei in november dat Japan zou ingrijpen als China Taiwan met geweld inneemt.
De Chinese militaire aanwezigheid in het gebied ten westen van de eilandenreeks Japan, Taiwan en de Filippijnen breidt zich uit. Japan heeft meerdere malen de aanwezigheid van Chinese oorlogsschepen bij zijn zuidwestelijke eilanden gerapporteerd.
