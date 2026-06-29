Tabaksfabrikant BAT schrapt duizenden banen om kosten te besparen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) schrapt wereldwijd duizenden banen om kosten te besparen. Het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill verwacht dat tegen het einde van dit jaar zo'n 5500 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen.

Daarnaast zijn zo'n 3500 functies ondergebracht bij "strategische partners". BAT heeft wereldwijd ongeveer 47.000 werknemers. De meeste getroffen medewerkers zijn hierover volgens het bedrijf geïnformeerd.

De stap hoort bij het eerder aangekondigde plan om tegen 2028 jaarlijks 600 miljoen Britse pond te besparen, omgerekend zo'n 695 miljoen euro. BAT kampt op veel markten met minder vraag naar traditionele sigaretten en de noodzaak om meer in te zetten op alternatieven zoals vapes en nicotinezakjes. Die zijn veel populairder geworden. BAT besloot eerder al om sigarettenfabrieken te sluiten, waaronder een locatie in Zuid-Afrika.