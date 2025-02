Taiwan verbiedt overheidsdiensten DeepSeek te gebruiken

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - De Taiwanese regering heeft overheidsdiensten en andere publieke organisaties verboden de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek te gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid. Zo zijn er zorgen dat gevoelige informatie via DeepSeek in handen van de Chinese overheid kan vallen, aldus het Taiwanese ministerie voor Digitale Zaken.

Taiwan verbiedt het gebruik van overheidsinformatie en vertrouwelijke gegevens om vragen te stellen aan DeepSeek. "Het is een product dat de nationale veiligheid in gevaar kan brengen", aldus het ministerie. Het verbod geldt voor ministeries en belangrijke dienstverleners op het gebied van infrastructuur.

Informatie die gebruikers invoeren op DeepSeek kan worden opgeslagen op servers in China waardoor de overheid mogelijk kan meekijken. In verschillende landen, waaronder Nederland, hebben privacytoezichthouders al gewaarschuwd voor DeepSeek. Het Amerikaanse leger heeft toegang tot de app geblokkeerd. Ook veel bedrijven, waaronder advocatenkantoren, hebben personeel verboden de chatbot te gebruiken.

Taiwan en China staan op zeer gespannen voet met elkaar. Beijing ziet Taiwan als een afvallige provincie en heeft gedreigd met een invasie. Eerder bleek al dat DeepSeek bij vragen over Taiwan zegt dat het eiland onderdeel is van China.