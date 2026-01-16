Uitbuiting en tragedie: serveerster Cyane klaagde Moretti-eigenaars aan vóór dodelijke barbrand in Zwitserland

Uit oude berichten blijkt dat serveerster Cyane van de uitgebrande bar in Zwitserland een aanklacht had ingediend tegen de eigenaars wegens uitbuiting. Het was daar voor de mensen die er werkten geen feest.

Volgens advocate Sophie Haenni , die haar ouders vertegenwoordigt, diende Cyane in 2024 een klacht in bij de arbeidsrechtbank over de arbeidsomstandigheden in de zaken van de Moretti’s, de eigenaars van de bar.

Zware arbeid en uitputting

“Cyane is een slachtoffer van deze tragische gebeurtenissen, dat mag men niet vergeten”, zegt de advocate tegen Bild . De verhouding met de Moretti’s was al lange tijd belast.

Advocate Haenni verder: “In 2025 heeft ze haar ouders in vertrouwen genomen en uitgelegd dat ze onophoudelijk dag in dag uit moest werken. Haar dienst begon overdag in het restaurant ‘Senso’ en ging dan door tot in de vroege ochtenduren in de bar ‘Le Constellation’.” Cyane was geestelijk en lichamelijk uitgeput en klaagde over een gebrek aan empathie bij de Moretti’s. Ze stond op het punt deze uitbuiting publiek te maken.

Nacht van de brand

In de oudejaarsnacht verwelkomde Cyane de gasten op de begane grond en bracht hen naar hun tafels. “Ze zou niet aan tafel bedienen”, zegt Sophie Haenni. Toch stuurde Jessica Moretti haar naar de kelder, omdat daar talrijke flessen champagne waren besteld.

In hun verklaring stelde het uitbaterskoppel dat Cyane het meisje met motorhelm op het hoofd was, dat door een collega met een vonken spuitende champagnefles door de bar werd gedragen. De onderzoekers hebben dit tot nu toe niet bevestigd.

Geen veiligheidsinstructies

“Ze is nooit geïnformeerd over het gevaar van het schuimrubberen plafond en kreeg geen enkele veiligheidstraining”, laten haar ouders nu weten. Astrid en Jérôme Panine verzetten zich tegen de poging van de uitbaters om hun dochter tot schuldige van de brand te maken.

Toen het vuur zich in de bar verspreidde, probeerde Cyane via de personeelsuitgang op de begane grond te vluchten. Maar die was afgesloten. “Ik weet niet waarom”, beweert Jacques Moretti. Hij zegt dat hij haar na het met geweld openen van de deur naar buiten heeft getrokken en een uur lang geprobeerd heeft haar te reanimeren – tevergeefs

“Ze is midden uit het leven gerukt, al haar dromen zijn vernietigd”, verklaart advocate Haenni. De ouders hopen nu op justitie, die de verantwoordelijken ter verantwoording moet roepen.