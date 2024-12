Taiwanese toezichthouder blokkeert grote deal Uber

TAIPEI (ANP/BLOOMBERG) - Techbedrijf Uber Technologies mag de Taiwanese Foodpanda-activiteiten van maaltijdbezorgbedrijf Delivery Hero niet overnemen van de concurrentiewaakhond op het eiland. Volgens de toezichthouder zou de deal, waarmee 950 miljoen dollar is gemoeid, slecht zijn voor de concurrentie in de snel groeiende maaltijdbezorgsector in Taiwan. Uber is niet alleen een taxi-app, maar is met Uber Eats ook een grote speler in het bestellen van maaltijden.

"De belangrijkste concurrent voor Uber Eats is Foodpanda", heeft Chen Chih-min, vicevoorzitter van de Taiwanese toezichthouder gezegd op een persbijeenkomst in de hoofdstad Taipei. Hij merkte op dat hun gecombineerde marktaandeel meer dan 90 procent zou bedragen. De geplande fusie op het eiland zou volgens hem daarom tot meer nadelen leiden dan dat er economische voordelen aan verbonden zijn.

Wanneer in een bepaalde markt nauwelijks concurrentie overblijft, kan dat nadelig uitpakken voor de consument. Dan zijn er voor een grote speler in die markt immers amper belemmeringen om de prijzen flink op te schroeven. "Het gecombineerde bedrijf zou geen concurrentiedruk ervaren, waardoor de prikkels zouden toenemen om de prijzen voor consumenten en restaurants te verhogen", zo verwoordde Chen het.