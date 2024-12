Oppositie Zuid-Korea dient afzettingsmotie tegen president in

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De Zuid-Koreaanse oppositie heeft donderdag een motie ingediend om waarnemend president Han Duck-soo af te zetten. Zij deed dat nadat Han had geweigerd nieuwe rechters te benoemen voor het Grondwettelijk Hof, dat een besluit moet nemen over de motie van afzetting tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol. Drie van de negen zetels van het Hof zijn momenteel vacant.

Het afzettingsproces tegen Yoon kan met zes rechters beginnen, maar die rechters moeten het dan wel unaniem met elkaar eens zijn om Yoon te ontslaan voor het uitroepen van de militaire noodtoestand begin december. Yoon staat tijdens dit proces op non-actief en wordt vervangen door premier Han.

Het parlement stemt vrijdag over de afzettingsmotie tegen Han, laat parlementslid Park Sung-joon weten. Als hij uit zijn functie van waarnemend president wordt gezet, is dat voor het eerst in de geschiedenis van Zuid-Korea. Bij goedkeuring van de motie vervangt de minister van Financiën de premier als waarnemend president.

'Niet de juiste kwalificaties'

De Democratische Partij (DP), de grootste oppositiepartij, dreigde eerder deze week met een afzettingsmotie. DP-leider Park Chan-dae stelt dat het nu "duidelijk is geworden" dat Han "niet de juiste kwalificaties of de wil heeft om de grondwet te beschermen". Han wil geen nieuwe rechters benoemen zolang regeringspartij PPP en oppositiepartijen het oneens zijn over de beoogde benoemingen.

Zuid-Korea verkeert in een politieke crisis sinds Yoon op 3 december de militaire noodtoestand uitriep na een politiek conflict met de oppositie. Yoon werd elf dagen later door het parlement uit zijn functie ontheven. Oppositiepartijen en een klein aantal leden van de regeringspartij stemden voor Yoons afzetting. Het Grondwettelijk Hof houdt vrijdag de eerste hoorzitting in zijn afzettingsproces.