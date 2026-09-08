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Tanker met aardgas uit Qatar door Straat van Hormuz gegaan

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 9:48
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DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Voor het eerst in langere tijd is een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Qatar door de Straat van Hormuz gevaren. De tanker Al Marrouna was dinsdagochtend in de Golf van Oman en is op weg naar de haven Port Qasim in Pakistan, aldus persbureau Bloomberg op basis van scheepvaartgegevens.
De tanker had vorige maand lng geladen in Qatar en zou donderdag in Pakistan aan moeten komen. Het schip had zijn locatie tijdens de doorvaart via de Straat van Hormuz kenbaar gemaakt. Qatar had na een aanval op een van zijn schepen eind juli vrijwel al het lng-transport stilgelegd. De Golfstaat was voor de oorlog een van de belangrijkste lng-exporteurs ter wereld.
De doorvaart komt ondanks het opgelaaide geweld in de regio met Amerikaanse aanvallen op Iraanse tankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelen. Dat heeft ook geleid tot een stijging van de Europese gasprijs. Die staat nu boven de 74 euro per megawattuur.
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