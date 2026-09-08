ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen noemt beelden van begrafenis Mladić 'schokkend'

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 9:49
anp080926071 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić in Servië "schokkend". Dat schrijft ze op X.
Mladić werd maandag begraven en het was een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia. Duizenden mensen namen afscheid. Zijn kist werd door de straten van Belgrado gedragen terwijl zijn naam werd gescandeerd en er waren ministers aanwezig bij de uitvaart.
"De officiële steun en de aanwezigheid van enkele hoge Servische functionarissen bij de begrafenis zijn zeer betreurenswaardig. Ze tonen een onvermogen om een ​​duister hoofdstuk in de recente geschiedenis van Europa onder ogen te zien en zijn in tegenspraak met de waarden die ten grondslag liggen aan Servië's weg naar de EU", aldus Von der Leyen.
Mladić zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

9bc7d67c-94b3-4cbe-b77e-79c61d3d4a3f

Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd

142730692_m

Een waarschuwing voor een hartaanval is op je gezicht te zien

223490110_m

Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Dit betaal je voor een kuub gas in Europa: Nederland is bijna het duurste

hypotheekshop geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes1703255312

De hypotheekrente stijgt weer, en het einde is niet in zicht: drie dingen die je nu kunt doen

generated-image (2)

Een kleiner huis kopen na je 60ste: wanneer levert het echt geld op — en wanneer ben je juist duurder uit?

Loading