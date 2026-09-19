Tankstations onaangenaam verrast door Duitse accijnsverlaging

VOORBURG (ANP) - De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders Drive reageert onaangenaam verrast op de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. "We zagen klanten langzamerhand terugkomen, maar dat wordt nu tenietgedaan", zegt Drive-voorzitter Martin van Eijk.

Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over de accijnsverlaging van 17 procent. Van mei tot en met juni gold ook al een accijnskorting in Duitsland. De Duitse regering wil volgend jaar ook een prijsplafond invoeren voor benzine en diesel, om de gevolgen van de sterk gestegen olieprijzen te beperken.

"Op de korte termijn is een accijnsverlaging het enige wat Nederland kan doen", zegt Van Eijk over mogelijkheden om het nadeel voor Nederlandse tankstations in de grensstreek te beperken. Hij verwacht niet dat de regering dit snel zal doen. Op de langere termijn zou Nederland er bij buurlanden op kunnen aandringen op een gelijk speelveld rondom verduurzaming en belastingen.