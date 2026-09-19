XR-activisten proberen A12 bij Zevenaar op te komen

ZEVENAAR (ANP) - Enkele tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion proberen even voor 12.00 uur de A12 bij Zevenaar te blokkeren, ziet een ANP-verslaggever. De politie is met meerdere voertuigen aanwezig en houdt ze tegen.

De groep probeert met meerdere groepen de weg te betreden. Ook de Duitse politie is ter plaatse. Activisten proberen een talud op te klimmen, maar politie haalt de meesten er gelijk vanaf, ziet de verslaggever. Enkelen breken er doorheen.

De klimaatactiegroep had van tevoren niet laten weten, waar op de A12 ze de weg precies zouden betreden. XR heeft al tientallen keren Nederlandse snelwegen geblokkeerd om aandacht te vragen voor het klimaat en het kabinet op te roepen te stoppen met subsidiëring van fossiele brandstoffen. Vaak vinden de blokkades plaats bij Den Haag of Utrecht.