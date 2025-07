Tata Motors neemt Italiaanse truckbouwer Iveco over

TURIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Indiase Tata Motors neemt de Italiaanse truck- en bussenbouwer Iveco over voor in totaal 3,8 miljard euro. Daarnaast verkoopt het in Turijn gevestigde Iveco zijn activiteiten met militaire voertuigen aan het Italiaanse defensiebedrijf Leonardo voor 1,7 miljard euro.

Iveco was vorig jaar goed voor een omzet van 15,3 miljard euro, waarvan het overgrote deel uit de truck- en busactiviteiten kwam. Het bedrijf heeft in totaal ongeveer 36.000 werknemers, hoofdzakelijk in Europa, met fabrieken in onder meer Italië, Frankrijk en Duitsland.

De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond worden. Tata Motors, moederbedrijf van Jaguar Land Rover, zal dan de notering van Iveco schrappen op de aandelenbeurs in Milaan.

De defensietak, voluit Iveco Defence Vehicles, heeft fabrieken in Italië, Duitsland, Roemenië en Brazilië met circa 2000 werknemers. Daar worden onder meer pantservoertuigen en legertrucks gebouwd.