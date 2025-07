Federal Reserve houdt rente onveranderd ondanks kritiek Trump

WASHINGTON (ANP) - De Federal Reserve heeft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten opnieuw onveranderd gelaten. Bij de vorige vier rentebesluiten hield de Fed de leenkosten ook al ongewijzigd. Het besluit zal naar verwachting opnieuw een stortvloed van kritiek opleveren van de Amerikaanse president Donald Trump die de centrale bank herhaaldelijk heeft opgeroepen om de rente te verlagen.

Algemeen werd verwacht dat de Fed het rentetarief ongewijzigd zou laten op 4,25 tot 4,5 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft steeds aangegeven geen haast te hebben met het verlagen van de rente door de onduidelijkheid over de impact van het beleid van Trump op de economie. Zo kunnen de importheffingen op buitenlandse goederen de inflatie in de VS weer aanjagen.

Trump wil dat de Fed de economie ondersteunt met lagere leenkosten en noemde Powell na het rentebesluit in juni nog een "domhoofd", "dwaas" en een "Trump-hater". Hij zinspeelde ook herhaaldelijk op het ontslag van Powell om het uitblijven van renteverlagingen.

Verklaring

In een verklaring stelde de Fed dat de economische activiteit in de eerste helft van dit jaar wat is afgezwakt, maar dat de arbeidsmarkt solide blijft. De inflatie blijft op een "enigszins" verhoogd niveau, aldus de centrale bank.

Onlangs probeerde Trump nog de hoge renovatiekosten van het hoofdkwartier van de Fed te gebruiken om de druk op Powell op te voeren. Na een bezoek aan de Fed zei Trump echter dat de renovatiekosten waarschijnlijk geen goede reden zijn om Powell te ontslaan.

Vervanging

Trump wil Powell het liefst vervangen door een voorzitter die de rente wel wil verlagen. Zo zei Fed-gouverneur Christopher Waller vorige maand dat de rente in juli wel moet worden verlaagd. Hij denkt dat de impact van de heffingen op de inflatie beperkt en van korte duur zal zijn.

Waller stemde bij het besluit dan ook voor een renteverlaging met een kwart procentpunt, net als zijn Fed-collega Michelle Bowman. Het is zeldzaam dat er onenigheid is bij het beleidsbepalende comité van de Fed over de rente.