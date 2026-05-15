Jetten spreekt slachtoffers:hulpverleners en COA over azc-geweld

Premier Rob Jetten sprak vrijdag hulpverleners van brandweer en politie, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang naar aanleiding van de recente geweldplegingen rondom opvanglocaties voor asielzoekers. Dat meldt hij op X nadat deze week op meerdere locaties demonstraties uitmondden in rellen, geweld en brandstichting.

Jetten was afgelopen week op werkbezoek op de Cariben. Nu schrijft hij op X: "Vernielingen, brandstichting, en geweld tegen politie en hulpverleners. Intimidatie van lokale bestuurders. Angst onder bewoners en medewerkers van opvanglocaties. Volstrekt ontoelaatbaar, op geen enkele manier goed te praten."

Hij heeft de ervaringen van de professionals en vrijwilligers aangehoord. "Daarbij benadrukten ze het belang van in gesprek blijven, óók met de mensen die zorgen hebben."