Tata Steel: VS belangrijke markt met 12 procent van afzet

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel houdt de ontwikkelingen rond de dreiging van nieuwe importheffingen op staal en aluminium van de Amerikaanse president Donald Trump nauwlettend in de gaten. De Verenigde Staten zijn een belangrijke markt voor het staalconcern uit IJmuiden, met ongeveer 12 procent van de totale jaarlijkse afzet. Dat komt volgens een woordvoerder van Tata Steel neer op 800.000 tot 900.000 ton staal per jaar dat naar de VS gaat. "Dat is niet gering", aldus de zegsman.

Trump heeft gedreigd heffingen van 25 procent in te voeren op staal en aluminium uit het buitenland. "Importheffingen hebben altijd impact op onze verkopen in het buitenland. Als daar hogere tarieven worden ingevoerd, raakt dat ons. Hoewel nog niet bekend, bereiden wij ons voor op alle mogelijke scenario's. Onze collega's in de VS staan in nauw contact met relevante partijen zoals de Amerikaanse Kamer van Koophandel, de Nederlandse ambassade en vertegenwoordigers van de EU in de VS", aldus een verklaring van Tata.

Het staalbedrijf levert in de VS staal voor batterijen van elektrische auto's, hoogwaardig verpakkingsstaal en andere geavanceerde staalsoorten.

Trump legde tijdens zijn eerste termijn tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Toen kreeg Tata nog een ontheffing op de importtarieven. Of er nu opnieuw een uitzondering komt is niet bekend. "We weten nog niet welke kant het opgaat, dus we houden de vinger aan de pols", meldt de woordvoerder van Tata.