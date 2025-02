Medewerkers IKEA in Groningen staken uit onvrede over cao-bod

GRONINGEN (ANP) - Werknemers van de IKEA in Groningen leggen vanaf dinsdag voor 24 uur het werk neer, kondigt vakbond FNV aan. De vakbond stelt dat de directie van IKEA Nederland een te laag loonbod doet aan de medewerkers. Met de staking wil FNV de druk bij de Zweedse woonwarenhuisketen opvoeren: eerder vonden al ludieke acties en een werkonderbreking bij een andere vestiging plaats.

"We proberen al maanden een goede cao af te sluiten bij IKEA", zegt FNV-bestuurder Danielle Wiek. "Maar de directie houdt vast aan een broodmager loonbod dat onder het niveau van de inflatie ligt." De vakbond wil 7 procent loonsverhoging en dat het bedrijf maatregelen neemt om de werkdruk te verlagen. Volgens de bond zet het bedrijf daar een salarisverhoging van 0,4 procent per 1 januari en 2 procent per 1 juli dit jaar tegenover.

Volgens FNV doen ruim vijftig werknemers van de IKEA-vestiging in Groningen mee aan de staking.