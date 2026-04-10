Team ConocoPhillips kijkt naar olieprojecten in Venezuela

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - Een team van het grote Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips doet onderzoek in Venezuela naar mogelijke olieprojecten. Daarmee volgt ConocoPhillips het voorbeeld van branchegenoot ExxonMobil dat twee weken geleden meldde dat er een team naar Venezuela was gestuurd om te kijken naar de mogelijkheden.

Venezuela heeft de grootste olievoorraden ter wereld, maar de olie-industrie in het land is ernstig verwaarloosd en verouderd. De Amerikaanse regering wil hulp van oliebedrijven om de Venezolaanse olie-industrie weer op te bouwen na de gevangenneming van president Nicolás Maduro begin dit jaar. Maar de kosten voor wederopbouw zijn zeer hoog, waardoor bedrijven voorzichtig zijn met harde toezeggingen over investeringen in Venezuela.

De Venezolaanse bezittingen van ConocoPhillips werden in 2007 nog genationaliseerd door de toenmalige president Hugo Chávez. Het bedrijf is bezig een schadeclaim van 12 miljard dollar over die nationalisatie te verhalen op Venezuela.