Golfer McIlroy begint goed aan jacht op titelprolongatie Masters

AUGUSTA (ANP) - Golfer Rory McIlroy is uitstekend begonnen aan zijn jacht op titelprolongatie op de Masters. De 36-jarige Noord-Ier deelt na een eerste ronde van 67 slagen (5 onder par) de leiding met de Amerikaan Sam Burns.

De Australiër Jason Day en de Amerikanen Kurt Kitayama en Patrick Reed, winnaar in 2018, volgen op -3. Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, had 1 slag meer nodig voor zijn eerste ronde. De olympisch kampioen van Parijs won het toernooi twee keer, in 2022 en 2024. Hij deelt na de eerste dag de zesde plaats met Shane Lowry, Justin Rose en Xander Schauffele.

McIlroy mocht vorig jaar voor het eerst het befaamde groene jasje voor de winnaar van de Masters aantrekken, na een gewonnen play-off tegen Rose. Met het winnen van het toernooi op Augusta National Golf Club in de Amerikaanse staat Georgia voltooide hij de grand slam: het winnen van alle vier de majors.

Tiger Woods, Jack Nicklaus en Nick Faldo zijn de enige golfers die een titel op de Masters wisten te prolongeren.