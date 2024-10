Techaandelen onder druk op negatief gestemd Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met aanzienlijke verliezen geëindigd. Vooral de grote technologiebedrijven verloren terrein. Beleggers rekenen op minder stevige renteverlagingen door de Federal Reserve dan ze eerder verwachtten, wat ongunstig is voor die relatief dure aandelen. Beleggers kregen ook veel kwartaalberichten van grote bedrijven te verwerken.

Van de bekende graadmeters leed de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq het grootste verlies. Het ging om een daling van 1,6 procent tot een stand van 18.276,66 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 5797,42 punten. De Dow-Jonesindex verloor ook 1 procent tot 42.514,95 punten.

Zwaargewichten als chipontwikkelaar Nvidia, socialemediabedrijf Meta en Apple drukten met verliezen tot ruim 3 procent zwaar op het algehele beeld op Wall Street.

McDonald's was een opvallende verliezer en eindigde 5 procent lager. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC meldde dat een persoon is overleden en tientallen ziek zijn geworden na een ernstige E.coli-uitbraak in de VS, die wordt gelinkt aan hamburgers van de fastfoodketen.