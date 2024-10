Israëlische aanval verwoest kantoor van zender Al-Mayadeen

BEIROET (ANP/RTR) - Door een Israëlische aanval is woensdag een kantoor verwoest van de Libanese televisiezender Al-Mayadeen in Beiroet. Volgens de pro-Iraanse zender, die ook aan Hezbollah wordt gelinkt, was het kantoor al eerder ontruimd. Twee veiligheidsbronnen melden dat de locatie werd getroffen tijdens een aanval op een gebouw met meerdere verdiepingen.

De militante groepering Hezbollah meldt op haar beurt woensdag raketten te hebben afgevuurd op een Israëlische militaire faciliteit bij Tel Aviv. Die zou ook zijn geraakt.

Hezbollah heeft naar eigen zeggen nieuwe typen drones en precisieraketten ingezet tegen Israëlische troepen. Bij gevechten rond een aantal grensplaatsen in het zuiden van Libanon claimt de groepering de Israëliërs te hebben teruggedrongen.