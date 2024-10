Madlener ziet niets in alternatief plan A27 bij Amelisweerd

DEN HAAG (ANP) - Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) ziet niets in het plan van de regio Utrecht om de verbreding van de A27 bij Amelisweerd te voorkomen. Op vrijwel alle vlakken scoort het slechter dan het tracébesluit van het kabinet, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De gemeente en provincie Utrecht gaan uit van de invoering van de kilometerheffing, maar dat "past niet binnen de actuele beleidsuitgangspunten", begint Madlener. Een variant van de regio zonder kilometerheffing doet volgens de minister minder om de doorstroming te verbeteren.

Ook als het gaat om verkeersveiligheid is het alternatief voor de verbreding "niet gelijkwaardig" aan het kabinetsplan. In een bijlage staat bovendien dat de verkeersveiligheidsanalyse door de regio Utrecht "methodisch gezien niet juist is uitgevoerd".

Alternatief 'kost tijd'

Het alternatieve plan zou goedkoper zijn, maar daar gaat de minister niet in mee. Hij vindt het ontwerp van de weg niet ver genoeg uitgewerkt en schrijft dat de kosten daardoor niet goed te beoordelen zijn.

Madlener erkent: "Het alternatief heeft een minder grote impact op het Landgoed Amelisweerd dan het tracébesluit." Maar hij voegt eraan toe dat het verbredingsplan ook "de landschappelijke kwaliteit verbetert", onder meer door een overkapping van de snelweg. "Er komt uiteindelijk meer natuur bij dan er verdwijnt. Dit kost echter wel tijd."