Techaandelen weer gewild op Wall Street na kwartaalbericht Amazon

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag deels hersteld van de stevige verliezen in de voorgaande twee dagen. Webwinkel- en technologieconcern Amazon maakte indruk met zijn kwartaalcijfers en won ruim 6 procent aan beurswaarde. Ook veel andere grote techbedrijven eindigden hoger, wat mogelijk ook te maken heeft met koopjesjagers.

De Dow-Jonesindex steeg 0,7 procent tot 42.052,19 punten. De S&P 500 won 0,4 procent tot 5728,80 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger op 18.239,92 punten.

Een dag eerder verloor de Nasdaq nog 2,8 procent. Beleggers raakten door prognoses van Microsoft en Meta bezorgd over het rendement op alle investeringen in nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI).