Trump: het moet afgelopen zijn met conflict in Libanon

WARREN (ANP) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat het hoog tijd is om het conflict tussen Israël en Libanon te beëindigen. "Ik ken veel mensen uit Libanon en we moeten dit hele gedoe beëindigen", zei Trump tijdens een toespraak in de Amerikaanse staat Michigan. De bijeenkomst werd door veel Arabische Amerikanen bijgewoond.

Michigan is een van de zeven staten waarvan het nog niet duidelijk is op welke kandidaat kiezers dinsdag in meerderheid zullen stemmen tijdens de presidentsverkiezingen: Trump of de Democraat Kamala Harris.

Eerder vrijdag deed Trump Detroit en Dearborn aan, eveneens in Michigan. In die laatste stad, waar bijna de helft van de 110.000 inwoners van Arabische afkomst is, bezocht hij een restaurant. De eigenaar daarvan wilde de Republikein alleen binnenlaten als hij zich publiekelijk zou uitspreken voor vrede in Libanon. Dat deed Trump woensdag op X: "Uw vrienden en familie in Libanon verdienen het om in vrede, welvaart en harmonie te leven met hun buren, en dat kan alleen gebeuren met vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten."