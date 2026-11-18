NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn voornamelijk met verliezen gesloten. Techbedrijven stonden bij de winnaars na de publicatie van de kwartaalcijfers van Nvidia, dat zelf niettemin aan waarde verloor. Beleggers verwerkten ook de notulen van de recentste rentevergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek dat er veel animo is voor nieuwe renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex zakte 1,1 procent tot 50.198,17 punten. De bredere S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 7323,63 punten. Techgraadmeter Nasdaq won juist 0,4 procent tot 24.429,89 punten.

Nvidia voerde de omzet en winst in het afgelopen kwartaal fors op, dankzij de aanhoudend grote vraag naar geavanceerde chips voor de ontwikkeling van AI-toepassingen. Ook verhoogde het concern zijn omzetprognose voor het volgende boekjaar.

Nvidia

Het aandeel Nvidia sloot desondanks 2,9 procent lager, wellicht door de onzekerheid die het vertrek van oprichter Jensen Huang teweegbrengt. Hij moest opstappen als topman nadat meerdere affaires van hem aan het licht waren gekomen, waaronder een relatie met een mogelijke Chinese spion.

Op Wall Street wordt tegelijkertijd uitgekeken naar de beursgang van AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude. Persbureau Bloomberg berichtte dat het techbedrijf overweegt aandelen voor een prijs tussen de 80 en 85 dollar per stuk naar de beurs te brengen. Dat zou samen met een onderhandse plaatsing 96 miljard dollar opleveren en de grootste beursgang ooit worden. Eerder mikte Anthropic op een introductieprijs tussen de 70 en 78 dollar per aandeel.

Rente

Uit het verslag van de rentevergadering van de Fed in oktober werd duidelijk dat "bijna alle" beleidsmakers bij de Amerikaanse centrale bank verdere renteverhogingen noodzakelijk achtten om de inflatie te bestrijden. Twee van hen waren zelfs voorstander van een stevigere verhoging in december dan met een kwart procentpunt.

Winkelconcern TJX Companies kende een goede beursdag na de publicatie van de kwartaalcijfers. De uitbater van winkels met afgeprijsde merkkleding, bekend van TK Maxx, verraste beleggers met een optimistische vooruitblik voor het belangrijke feestdagenseizoen. Het aandeel won ruim 8 procent.

De olieprijzen zakten verder, waardoor olieconcerns als Chevron en ExxonMobil tot de verliezers behoorden met minnen tot 4,8 procent.