LAS VEGAS (ANP/DPA) - De Fin Valtteri Bottas (37) rijdt ook komend jaar voor Cadillac in de Formule 1. Dat heeft het Amerikaanse team, dat dit seizoen debuteert in de raceklasse, bekendgemaakt vlak voor de Grote Prijs van Las Vegas. Eerder verlengde de Mexicaan Sergio Pérez zijn contract bij Cadillac al tot eind 2029.

Bottas wacht nog op zijn eerste punten voor Cadillac. "We hebben de basis gelegd, we leren bij en verbeteren ons voortdurend. En er komt nog veel meer. Ik heb honger naar meer en geloof in wat we samen opbouwen", reageerde de Fin.

Bottas rijdt al sinds 2013 in de Formule 1. Eerder stond hij onder contract bij onder meer Mercedes en Sauber.