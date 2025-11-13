Spaanse tennisser Alcaraz eindigt jaar als nummer 1 van de wereld

TURIJN (ANP) - Carlos Alcaraz eindigt het jaar als nummer 1 van de wereld. De 22-jarige Spanjaard kan na het behalen van de halve eindstrijd bij de ATP Finals in Turijn niet meer worden achterhaald door zijn grote rivaal Jannik Sinner.

Alcaraz won bij de ATP Finals in Italië al zijn groepsduels en plaatste zich zo ongeslagen voor de laatste vier. Op donderdagavond won hij in twee sets (6-4 6-1) van Lorenzo Musetti. Alcaraz wist het eindejaarstoernooi nog nooit te winnen.

Alcaraz werd op 12 september 2022 na zijn winst op de US Open voor het eerst nummer 1 van de wereld. Hij moest die koppositie na twintig weken afstaan aan Novak Djokovic. Alcaraz pakte de leiding drie keer terug van de Serviër en is sinds vorig jaar met Sinner in een tweestrijd verwikkeld. Sinner won de ATP Finals in 2024 en eindigde vorig jaar als nummer 1 van de wereld.