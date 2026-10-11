Techbedrijven stellen investeringen uit om Iranoorlog, ziet FME

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse technologiebedrijven schroeven soms hun productie terug en stellen investeringen of het aannemen van extra personeel uit door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat merkt brancheorganisatie FME in een peiling onder meer dan honderd ondernemingen in de sector. Als de onrust aanhoudt, verwachten ruim acht op de tien ondervraagde bedrijven in de komende zes maanden problemen in de toeleveringsketen.

Volgens FME stonden veel technologiebedrijven al onder druk door hoge energie- en loonkosten, oplopende lasten en felle internationale concurrentie. "De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten jaagt daar een nieuwe kostengolf overheen en vergroot de onzekerheid", zegt voorzitter Theo Henrar.

Ondernemers hebben bijvoorbeeld te maken met hogere energiekosten. Ook zijn transportkosten en inkoopprijzen opgelopen. Daarbij zijn er soms vertragingen van leveringen of onderdelen en materialen die maar beperkt beschikbaar zijn. Bij bijna de helft van de ondervraagde bedrijven staat volgens FME de winstgevendheid onder druk en ongeveer een derde kampt met productieafname. Dik een vijfde van de bedrijven heeft al investeringen uitgesteld. Een tiende verwacht dit alsnog te moeten doen.

FME roept het kabinet op om het bedrijfsleven te hulp te schieten. Volgens de organisatie zouden energiekosten in Nederland bijvoorbeeld niet hoger mogen zijn dan in omringende landen. Ondernemersorganisaties vragen al langer aandacht voor het concurrentievermogen van Nederland. "Daarbij is tempo nodig", zegt Henrar. "Bedrijven moeten vandaag concurrerend kunnen ondernemen om te kunnen investeren in de innovatie en productie van morgen. Alles wat we nu kwijtraken, krijgen we niet terug."