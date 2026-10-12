Rechter verbiedt met belastinggeld betaalde tv-spots Trump

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft zondag verboden om omstreden tv-spotjes waarin president Donald Trump zelf te zien is nog langer uit te zenden. De reclames waren met belastinggeld betaald en sinds eind september op tv te zien, in aanloop naar de midterms volgende maand.

Rechter Jennifer Rochon deed uitspraak in de zaak die was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De regering-Trump had zelf afgelopen weekend al aangekondigd de spotjes tot zondagavond laat uit te zenden, maar door de rechterlijke uitspraak verdwenen de reclames een aantal uur eerder van tv.

Volgens CNN gaf de regering-Trump 19 miljoen dollar aan belastinggeld uit aan de spotjes, waarin Trump veelvuldig te zien was. Een van de spotjes had de titel "God creëerde Trump" en beeldde hem af als een bevrijder.

Het Witte Huis noemde de spotjes "publieke voorlichtingscampagnes", maar zowel Democraten als Republikeinen uitten kritiek op de beelden, omdat het gebruik van belastinggeld voor politieke campagnes in de VS verboden is.