Techbedrijven winnen op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Techbedrijven hoorden maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het enthousiasme over techaandelen deed de zorgen over de nog altijd hoge olieprijzen en obligatierentes even naar de achtergrond verdwijnen.

De Dow-Jonesindex eindigde de handelsdag 0,2 procent hoger op 51.267,90 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,7 procent naar 7773,95 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent vooruit tot 27.477,31 punten. Vrijdag noteerde de technologiebeurs ook al een plus van 1,2 procent.

Bij de winnaars hoorden onder meer SpaceX (plus 7,6 procent), het AI- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, Meta (plus 1,9 procent) en Microsoft (plus 1,5 procent). Ook de belangrijke verkoper van AI-chips Nvidia eindigde hoger (plus 2,1 procent), evenals elektrische autofabrikant Tesla (plus 2,2 procent).

"Beleggers hebben genoeg om zich zorgen over te maken, maar de bedrijfswinsten blijven als tegenwicht dienen", zei marktstrateeg Mark Hackett tegen persbureau Bloomberg. "De relatieve rust op de aandelenmarkt midden in de 'perfecte storm' op de obligatiemarkt is begrijpelijk, gezien de versnellende economische groei en het feit dat de AI-hausse niet gevoelig is voor de rente", zei Lisa Shalett van Morgan Stanley Wealth Management op haar beurt.

Beleggers hebben hun aandacht deze week onder meer gericht op de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve van vorige maand, die woensdag naar buiten komen. Ook gaat het kwartaalcijferseizoen langzaam weer van start, met resultaten van onder meer PepsiCo en Levi Strauss.

Intel zakte 2,6 procent. Aandelen van het Amerikaanse chipbedrijf werden minder waard na nieuws over gesprekken over een mogelijke samenwerking tussen TSMC en Terafab, het chipfabriek-initiatief van Elon Musk. Intel had eerder ook gezegd een samenwerking aan te gaan met Terafab.

CH Robinson Worldwide verloor ruim een tiende van zijn beurswaarde. Het Amerikaanse transportbedrijf neemt vrachtbemiddelaar RXO over voor ongeveer 5,8 miljard dollar. De overname draait om de verwachting dat AI beide bedrijven efficiënter kan maken in een lastige vrachtmarkt. RXO ging in navolging van het nieuws juist 22,5 procent omhoog.