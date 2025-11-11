Techbeleggers Wall Street krijgen hoogtevrees, CoreWeave keldert

NEW YORK (ANP) - Op Wall Street staken dinsdag opnieuw zorgen over de hoge waarderingen van techaandelen de kop op. Dit was mede het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de omzetverwachting voor dit jaar door datacenterbedrijf CoreWeave. Beleggers straften dit af met een ruim 16 procent lagere koers.

Ook Nvidia, 's werelds belangrijkste leverancier van AI-chips, zorgde voor nervositeit bij beleggers. De Japanse investeerder SoftBank heeft zijn volledige belang in het concern verkocht voor iets meer dan 5,8 miljard dollar. Het aandeel Nvidia eindigde dinsdag 3 procent lager. Een dag eerder toonde het bedrijf nog een stevig herstel van bijna 6 procent na de koersverliezen in de techsector vorige week. Sinds het begin van het jaar is de beurswaarde van Nvidia met zo'n 40 procent gestegen.

Mede door het koersverlies van zwaargewicht Nvidia eindigde de Nasdaq 0,3 procent lager op 23.468,30 punten. De S&P 500-index won 0,2 procent op 6846,61 punten. De Dow-Jonesindex ging 1,2 procent omhoog tot 47.927,96 punten, een nieuw record.

Shutdown

De beurzen sloten maandag tot 2,3 procent hoger door de hoop op een einde aan de shutdown. De Senaat stemde in de nacht van maandag op dinsdag in met een wetsvoorstel om een einde te maken aan de sluiting van de overheid. Het Huis van Afgevaardigden stemt naar verwachting later deze week over het plan dat financiering van de overheid tot in ieder geval eind januari garandeert.

Beyond Meat kelderde dinsdag 9 procent in New York. De maker van vleesvervangers kwam met kwartaalcijfers en gaf een teleurstellende omzetverwachting voor het lopende kwartaal. De omzet in het derde kwartaal ging met ruim 13 procent omlaag tot 70 miljoen dollar. Daarbij werd een nettoverlies geleden van bijna 111 miljoen dollar.

Ontwikkelingen

Beyond Meat kampt al langer met een afnemende vraag naar vleesalternatieven in de VS, zijn grootste markt. Onlangs zag de onderneming zich ook tot twee keer toe gedwongen de publicatie van de kwartaalcijfers uit te stellen. Op de beurs is het aandeel nu nog 1,22 dollar waard. De koers van Beyond Meat bereikte in juli 2019 nog een piek van meer dan 230 dollar.

Restaurant Brands International (RBI) zakte 0,5 procent. Het moederbedrijf van Burger King wil het aantal filialen van de fastfoodketen in China meer dan verdubbelen. Om dat doel te bereiken verkoopt RBI zijn meerderheidsbelang in de Chinese tak aan de Chinese investeerder CPE.