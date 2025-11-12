Demonstranten enteren COP30-locatie en botsen met beveiligers

BELÉM (ANP/RTR) - Demonstranten zijn met wapenstokken de locatie van de COP30 in het Braziliaanse Belém binnengedrongen, waar ze bij de ingang slaags raakten met beveiligers. Die barricadeerden vervolgens de ingang met tafels.

Een getuige van persbureau Reuters zag hoe een bewaker in een rolstoel werd weggevoerd, terwijl hij zijn buik vasthield. Een andere bewaker vertelde Reuters dat hij door een vat dat door een demonstrant was gegooid op zijn hoofd was geraakt. Hij had een snee in zijn voorhoofd.

De demonstranten, die met enkele honderden naar de COP-locatie waren gelopen, verlieten kort na de schermutselingen de locatie.