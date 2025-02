Techindustrie dringt aan op actie van EU tegen Trumps heffingen

DEN HAAG (ANP) - FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, roept Nederland en de EU op snel in actie te komen om de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium te voorkomen. De ondernemers vragen het kabinet om zich in EU-verband tegen de maatregelen te verzetten en verdere handelsbelemmeringen te vermijden.

President Donald Trump kondigde aan met tarieven te komen van 25 procent op alle staal- en aluminiumimport. FME vreest dat de heffingen een handelsoorlog uitlokken en grote gevolgen hebben voor de Nederlandse technologische industrie. "In 2023 exporteerde Nederland nog voor zo'n 850.000 ton aan staal en aluminium naar de VS. Binnen de EU is Nederland na Italië en Duitsland de grootste staalexporteur naar de VS", aldus FME.

Ook het Franse staalconcern Aperam deed een oproep aan Brussel, om te voorkomen dat Europa straks overspoeld wordt met goedkoop staal uit andere landen. De Fransen vrezen dat, zodra de Amerikaanse invoerheffingen van kracht worden, andere landen hun staal niet meer naar de Verenigde Staten, maar naar de EU zullen exporteren.

De Oostenrijkse staalfabrikant Voestalpine waarschuwde woensdag voor een lagere winst dit jaar door de zwakke economische situatie in Europa en de onzekerheid veroorzaakt door de komende Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium.