Peiling: 'Kiezers zijn snoeihard over dit kabinet, ook PVV-stemmers'

Opiniepeiler Gijs Rademaker vertelt aan de talkshowtafel van Renze dat het overgrote deel van de Nederlandse kiezers het gekissebis en getreuzel van het kabinet helemaal zat is. Ook BBB- en PVV-stemmers zijn zeer ontevreden over de gang van zaken.

Uit een peiling onder deelnemers aan het RTL Nieuwspanel blijkt dat kiezers snoeihard zijn over wat het kabinet-Wilders/Schoof het afgelopen half jaar met het immigratiedossier gedaan heeft. Liefst 83 procent zegt dat ze maanden hebben verspild, ook kiezers van de regeringspartijen vinden dit.

"Dit is de druk die op dit moment op het kabinet zit", maakt Rademaker duidelijk. "Ook kiezers van de BBB, ook kiezers van de PVV zijn het met deze stelling eens. Ik kan niet in het hoofd kijken van Wilders, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit cijfer, dat dit de druk is die hij voelt."

Bron: RTL/Renze