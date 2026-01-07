Vrijwilligers Rode Kruis helpen gestrande reizigers op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis gaan woensdagavond opnieuw naar Schiphol om hulp te bieden aan gestrande reizigers. Volgens een woordvoerster zijn er net als afgelopen nacht weer vier hulpverleners paraat op de luchthaven.

De vrijwilligers zijn er voor reizigers die in de terminals van Schiphol moeten overnachten. De afgelopen dagen strandden daar honderden passagiers die moesten overstappen op Schiphol, maar geen visum hadden voor het Schengengebied en daardoor niet naar een hotel konden.

"Ze bieden een luisterend oor, delen eventueel eten en drinken uit en voorzien mensen van informatie als ze die hebben", zegt de woordvoerster van het Rode Kruis. De vrijwilligers doen dit op verzoek van Schiphol en ondersteunen de hulpverlening van de luchthaven.

Door het winterweer heeft Schiphol honderden vluchten geschrapt.