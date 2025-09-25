ECONOMIE
Technologiegroep TKH stijgt op Damrak na plan voor opsplitsing

donderdag, 25 september 2025 om 9:29
AMSTERDAM (ANP) - TKH Group (plus 4,4 procent) behoorde donderdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De technologiegroep presenteerde voorafgaand aan een beleggersdag nieuwe groeidoelen en kondigde aan zich volledig te gaan richten op het segment Automation. "De toekomst van TKH ligt in Automation", verklaarde topman Alexander van der Lof. In dat segment ziet hij veel kansen om waarde te creëren op lange termijn.
Het segment Electrification zal worden afgesplitst. In de komende twaalf tot achttien maanden denkt TKH serieuze stappen te kunnen zetten richting de afstoting van dat onderdeel.
De algehele stemming op het Damrak was terughoudend na de kleine verliesbeurt op Wall Street. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 934,12 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 890,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.
